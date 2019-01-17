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FACUA Córdoba pide que la cesión de El Arcángel al Córdoba CF incluya prohibir fumar en el interior

La asociación también insta al Ayuntamiento a que añada como condición que los establecimientos de hostelería del recinto sirvan agua de forma gratuita a los asistentes.

FACUA.org
Córdoba-17/01/2019
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FACUA Córdoba ha pedido al Ayuntamiento de la ciudad que en las condiciones para la cesión del estadio El Arcángel al Córdoba CF, si llegara a producirse, se incluyan al menos la prohibición de fumar en el interior y la obligatoriedad de que los bares de su inte

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