Nuestras accionesTras las numerosas quejas de los usuarios

FACUA Córdoba reclama al Córdoba CF que el estadio de El Arcángel sea un lugar sin humos

La FIFA y la UEFA reconocen el daño en la salud de los usuarios producido por el tabaco y prohíben su consumo en Mundiales y Eurocopas.

FACUA.org
Córdoba-02/04/2018
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FACUA Córdoba reclama al Córdoba CF que el estadio de El Arcángel sea un lugar sin humos, tras las numerosas quejas de los usuarios que ha recibido la asociación. En un escrito presentado ante la dirección del equipo cordobés, el presidente de FACUA C&oac

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