FACUA Córdoba reclama soluciones ante la huelga de autobuses y critica la ofuscación del Ayuntamiento
La asociación señala la ineficacia del modelo de gestión del servicio y emplaza una vez más a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a facilitar la negociación con los trabajadores.
FACUA.org
Córdoba-11/12/2017
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FACUA Córdoba califica la situación de inadmisible. | Imagen: Europa Press.
FACUA Córdoba exige al Ayuntamiento de la capital una solución inmediata para la huelga de los trabajadores de la empresa de Autobuses de Córdoba SAM, Aucorsa, prevista para los próximos jueves 14 y viernes 15 de diciembre.
La asociación critica que, una