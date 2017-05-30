FACUA Córdoba renueva el convenio para gestionar diez Puntos de Información al Consumidor en la provincia
La asociación mantiene su presencia en diversos municipios cordobeses tras renovar el acuerdo de colaboración que mantiene desde 2012 con la Diputación.
FACUA.org
C�órdoba-30/05/2017
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FACUA Córdoba y la Diputación de Córdoba han renovado el convenio para la gestión de un total de diez Puntos de Información al Consumidor (PIC) distribuidos por toda la provincia.
El convenio se ha firmado durante un acto celebrado este martes, 30 mayo, c