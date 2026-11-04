FACUA Córdoba tacha de irrisoria la multa de 300 euros a Alcash por vender carne descongelada como fresca
La sanción original de 500 euros quedó reducida en un 40% tras reconocer la empresa su responsabilidad y proceder al pago anticipado.
FACUA.org
Córdoba-04/11/2026
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FACUA Córdoba considera absolutamente insuficiente la sanción impuesta por la Junta de Andalucía a Promotora Detallista de Alimentación SA, titular de los establecimientos Alcash, por vender como fresca carne que había sido congelada y posteriormente descongelada sin a