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FACUA crea una plataforma de #víctimasAusbanc a los que convenció de no interponer demandas por fraudes

Pueden sumarse afectados por fraudes en productos de inversión, participaciones preferentes o cláusula suelo a los que la falsa asociación de usuarios instase a no acudir a los tribunales o retirar demandas.

FACUA.org
España-30/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha creado una plataforma de usuarios víctimas de Ausbanc (actualización: esta plataforma ya está cerrada).

FACUA está recopilando información sobre socios de Ausbanc afectados por fraudes en productos de inversión, las participaciones preferentes o la

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