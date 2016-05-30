FACUA crea una plataforma de #víctimasAusbanc a los que convenció de no interponer demandas por fraudes
Pueden sumarse afectados por fraudes en productos de inversión, participaciones preferentes o cláusula suelo a los que la falsa asociación de usuarios instase a no acudir a los tribunales o retirar demandas.
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España-30/05/2016
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Luis Pineda, tras ser detenido en Madrid en abril. | Imagen: Agencias.
FACUA-Consumidores en Acción ha creado una plataforma de usuarios víctimas de Ausbanc (actualización: esta plataforma ya está cerrada).
FACUA está recopilando información sobre socios de Ausbanc afectados por fraudes en productos de inversión, las participaciones preferentes o la