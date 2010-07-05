FACUA crea una 'web' para asesorar a los afectados por Marsans sobre cómo reclamar su dinero
El Juzgado Mercantil 12 de Madrid abre el plazo para personarse en el concurso de acreedores. Marsans tiene depositada en la Comunidad de Madrid una fianza de cuantía desconocida para reclamaciones de usuarios.
FACUA.org
España-05/07/2010
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