FACUA cree que la sanción máxima prevista es ridícula frente al número de vuelos cancelados por Ryanair
La Ley de Seguridad Aérea fija la sanción más alta en 4,5 millones de euros, pero la asociación no entiende que Ryanair pueda ser multada con la misma cantidad si suspende 50 vuelos que si suspende 500.
FACUA.org
España-26/09/2017
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