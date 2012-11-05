Nuestras accionesEl Ayuntamiento de Madrid era responsable de controlar el acceso al Madrid Arena

FACUA cree que la tragedia del Madrid Arena puede repetirse por la falta de controles sobre macrofiestas

La asociación espera que se depuren responsabilidades civiles, penales y políticas.

FACUA.org
España-05/11/2012
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FACUA-Consumidores en Acción cree que tragedias como la ocurrida en el Madrid Arena pueden repetirse como consecuencia de la falta de controles sobre el aforo de las macrofiestas por parte de administraciones autonómicas y locales que eluden sus responsabilidades.

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