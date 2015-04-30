FACUA critica el caos sobre los procesos de identificación de los usuarios de bancos
La asociación lamenta la ausencia de intervención de Economía y de coordinación de las entidades bancarias para la aplicación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, que está provocando el caos en su aplicación.
FACUA.org
España-30/04/2015
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