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FACUA critica el caos sobre los procesos de identificación de los usuarios de bancos

La asociación lamenta la ausencia de intervención de Economía y de coordinación de las entidades bancarias para la aplicación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, que está provocando el caos en su aplicación.

FACUA.org
España-30/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción critica el caos y la confusión generados en torno a los procesos de identificación de los usuarios bancarios necesarios para aplicar la Ley de prevención del blanqueo de capitales. La asociación lamenta la ausencia de intervenci&oacu

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