FACUA critica el suma y sigue en las subidas de Telefónica, ahora el 26% en el inicio de llamada internacional
Poco después de encarecer las llamadas locales, provinciales, interprovinciales, a móviles y líneas 902, así como la cuota de abono, el alquiler de terminales y junto al nuevo cobro de la identificación de llamadas.
FACUA.org
España-14/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción critica el nuevo suma y sigue en las subidas tarifarias de Telefónica de España, con el incremento, del 26,4%, en el establecimiento de las llamadas internacionales.
A partir del 10 de julio, la tarifa por el inicio de cada comunicaci&oacu