FACUA critica la falta de control de Fomento sobre los retrasos y cancelaciones de los vuelos
Advierte que determinadas aerolíneas "se aprovechan" de ello para no informar a los usuarios de sus derechos e incluso negarles las compensaciones económicas que fija la legislación.
FACUA.org
España-23/12/2007
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