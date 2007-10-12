FACUA critica la subida de tarifas del gas natural
Advierte que las actualizaciones tarifarias trimestrales sólo tienen en cuenta los intereses del sector, en perjuicio de los usuarios.
FACUA.org
España-12/10/2007
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