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FACUA critica la subida de tarifas del gas natural

Advierte que las actualizaciones tarifarias trimestrales sólo tienen en cuenta los intereses del sector, en perjuicio de los usuarios.

FACUA.org
España-12/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) criticó hoy la subida de las tarifas de gas natural para consumidores y pequeñas industrias anunciada ayer por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que, según la asociación, supone la confirmaci&

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