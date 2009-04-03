FACUA critica las grandes incógnitas existentes sobre el nuevo modelo de tarifa eléctrica que entrará en vigor en julio
Denuncia que el Ministerio no le ha dado participación en la definición de la denominada Tarifa de Último Recurso.
FACUA.org
España-03/04/2009
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