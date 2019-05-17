FACUA critica las ridículas multas del Banco de España a Santander (6,4 millones) y Unicaja (1,5)
La asociación reclama al Gobierno y los grupos parlamentarios la modificación del régimen sancionador establecido en la Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
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España-17/05/2019
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Imagen: Flickr.com/bde_fotos (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción critica las rídiculas multas que el Banco de España ha impuesto a Banco Santander y Unicaja, por un total de 6,4 millones de euros y 1,5 millones respectivamente, por la comisión de tres infracciones graves y una muy grave.
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