FACUA critica que el Ayuntamiento de Sevilla use fondos de Emasesa para patrocinar el 'mapping'
La asociación lamenta que el alcalde de Sevilla haya firmado un convenio de patrocinio mediante el que la empresa pública de aguas va a aportar 103.885,50 euros más IVA para la atracción de Navidad.
FACUA.org
Sevilla-31/12/2015
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Mapping de San Telmo, Navidad de 2015. |Imagen: www.sevilla.org
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado este martes, 29 de diciembre, los borradores de convenios de patrocinio con diversas entidades, entre las que figura Emasesa, cuyo convenio ya está suscrito con una aportación de 103.885,50 euros (IVA no incluido).