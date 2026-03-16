FACUA critica que el Plan de Consumo de la Junta no corrija la infradotación histórica ni refuerce el papel del movimiento consumerista
La federación reclama una mayor dotación de recursos a la administración de consumo, que amplíe la inspección y la capacidad sancionadora, y que garantice la restitución e indemnización de los daños causados.
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Andalucía-16/03/2026
Imagen: Ricardo Rubio / Europa Press.
FACUA Andalucía considera que el Plan de Acción para la Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 2025-2028 parte de un error político y conceptual de fondo, ya que identifica problemas reales del sistema andaluz de protección de los consumidores, pero no sitúa en el centro de