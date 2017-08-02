Nuestras accionesEs un sistema con muy escasa implantación en España

FACUA critica que el servicio de autobús a demanda de Castro Urdiales perjudica a los núcleos alejados

La delegación territorial de la asociación en Cantabria entiende que los vecinos de ciertas áreas no disponen de información sobre la red de paradas, horarios y líneas de esta nueva modalidad de transporte.

FACUA.org
Cantabria-02/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ayuntamiento cántabro de Castro Urdiales que reconsidere el nuevo sistema de transporte a demanda instaurado en el municipio, y que acometa las modificacines necesarias para garantizar el acceso al servicio a todos los residentes en la local

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos