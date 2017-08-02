FACUA critica que el servicio de autobús a demanda de Castro Urdiales perjudica a los núcleos alejados
La delegación territorial de la asociación en Cantabria entiende que los vecinos de ciertas áreas no disponen de información sobre la red de paradas, horarios y líneas de esta nueva modalidad de transporte.
FACUA.org
Cantabria-02/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ayuntamiento cántabro de Castro Urdiales que reconsidere el nuevo sistema de transporte a demanda instaurado en el municipio, y que acometa las modificacines necesarias para garantizar el acceso al servicio a todos los residentes en la local