FACUA critica que muchos ayuntamientos adelanten el alumbrado navideño
Fomenta el consumismo de forma prematura y supone un despilfarro energético que no ayuda a promover entre los usuarios la idea de que es necesario realizar un uso racional de la electricidad.
FACUA.org
España-29/11/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que numerosas ciudades españolas estén adelantando innecesariamente el alumbrado navideño, contribuyendo a que las sobreendeudadas familias españolas se lancen prematuramente a la vorágine con