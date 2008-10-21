Nuestras acciones'¿Me quieres? ¿Entonces por qué no me compras Central Lechera Asturiana?'

FACUA demanda a Asturiana la retirada de un 'spot' donde un niño recrimina a su madre que no le compre leche de la marca

La legislación sobre publicidad en televisión prohíbe incitar a los menores a que persuadan a sus padres para que compren productos.

FACUA.org
España-21/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Central Lechera Asturiana la retirada de un anuncio televisivo en el que un niño recrimina a su madre que no le compre leche de esta marca. «¿Me quieres? ¿Entonces por qué no me compras Central Lechera Asturiana?», le dice cu

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