FACUA demanda a Telecomunicaciones que obligue a identificar la publicidad enmascarada en las teleseries
La Federación denuncia la presencia de cerca de 500 productos en las teleseries españolas emitidas en los últimos seis años.
FACUA.org
España-10/07/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología la promoción enmascarada de cientos de productos y marcas comerciales a trav&eac