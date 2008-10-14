FACUA demanda al Gobierno que agilice el análisis de la situación de las localidades afectadas por los temporales
Para declararlas zonas catastróficas y garantizar ayudas a los ciudadanos.
FACUA.org
España-14/10/2008
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