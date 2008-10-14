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FACUA demanda al Gobierno que agilice el análisis de la situación de las localidades afectadas por los temporales

Para declararlas zonas catastróficas y garantizar ayudas a los ciudadanos.

FACUA.org
España-14/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción demanda al Gobierno y las comunidades autónomas que agilicen el análisis de la situación de las localidades afectadas por los temporales para proceder a declararlas zonas catastróficas.

FACUA espera que los ciudadanos que han

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