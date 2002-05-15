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FACUA demanda al Gobierno que deje de 'castigar' a los consumidores y reduzca los impuestos indirectos en lugar del IRPF

La Federación pide un giro de 180º en la política fiscal y económica del Ejecutivo español, hasta ahora preocupada únicamente por favorecer los intereses empresariales.

FACUA.org
España-15/05/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda un giro de 180 grados en la política fiscal y económica del Gobierno español con la reducción de los impuestos indirectos en lugar del IRPF. FACUA denuncia que las medid

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