FACUA demanda al Gobierno que deje de 'castigar' a los consumidores y reduzca los impuestos indirectos en lugar del IRPF
La Federación pide un giro de 180º en la política fiscal y económica del Ejecutivo español, hasta ahora preocupada únicamente por favorecer los intereses empresariales.
FACUA.org
España-15/05/2002
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