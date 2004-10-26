FACUA demanda al Gobierno que implique de forma real y efectiva a las asociaciones de consumidores en la elaboración y control del Código de Autorregulación de las cadenas
La Federación pide que se incluya en el mismo a los gobiernos y cadenas autonómicas.
FACUA.org
España-26/10/2004
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