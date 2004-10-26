Nuestras acciones

FACUA demanda al Gobierno que implique de forma real y efectiva a las asociaciones de consumidores en la elaboración y control del Código de Autorregulación de las cadenas

La Federación pide que se incluya en el mismo a los gobiernos y cadenas autonómicas.

FACUA.org
España-26/10/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción-FACUA demanda al Gobierno que implique de forma real y efectiva al conjunto de las asociaciones de consumidores de ámbito nacional en la elaboración del Código de Autorregulación de las cadenas de televisión

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos