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FACUA demanda la retirada de un anuncio del Instituto de Turismo de España por atentar contra la dignidad de la mujer

La Federación advierte que la publicidad del organismo del Ministerio de Economía tiene connotaciones machistas y fomenta el turismo sexual.

FACUA.org
España-26/02/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha solicitado hoy al Instituto de Turismo de España (Turespaña) la retirada de un anuncio difundido a nivel internacional para la promoción de las playas españolas dado que pued

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