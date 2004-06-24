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FACUA demanda la retirada del mercado del disco 'No a la piratería' hasta que se modifique una presentación que puede fomentar la xenofobia

"Los inmigrantes ya saben que España es un chollo. Pueden vender en la calle y no les pasará nada. Cada vez vienen más". Este es uno de los textos que incluye la contraportada del CD No a la piratería. La SGAE ha pedido a Vale Music que lo modifique o retire sus logotipos del CD.

FACUA.org
España-24/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado a los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Cultura y Sanidad y Consumo la retirada del mercado del disco No a la piratería, de Vale Music y la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editor

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