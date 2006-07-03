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FACUA demanda un análisis que clarifique si el estado de las instalaciones de la línea 1 del metro de Valencia garantiza la seguridad de los usuarios

Un accidente ha provocado la muerte de varias decenas de usuarios.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-03/07/2006
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Ante el grave accidente ocurrido en el metro de Valencia, que ha provocado la muerte de varias decenas de usuarios, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) confía en que las autoridades gubernamentales y judiciales pondrán en marcha una investigación exh

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