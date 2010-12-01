FACUA demanda una investigación sobre los empleados de entidades públicas y privadas que compraron titulaciones académicas
Muestra su especial preocupación ante el hecho de que personal no cualificado esté desempeñando tareas relacionadas con la seguridad y la salud de los consumidores, pudiendo ponerlas en riesgo.
FACUA.org
España-01/12/2010
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