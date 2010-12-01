Nuestras accionesEntramado desarticulado por la Guardia Civil

FACUA demanda una investigación sobre los empleados de entidades públicas y privadas que compraron titulaciones académicas

Muestra su especial preocupación ante el hecho de que personal no cualificado esté desempeñando tareas relacionadas con la seguridad y la salud de los consumidores, pudiendo ponerlas en riesgo.

FACUA.org
España-01/12/2010
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Ante la desarticulación por la Guardia Civil de un falso sindicato de Cádiz dedicado a vender diplomas y certificados oficiales, FACUA-Consumidores en Acción demanda que las investigaciones se amplíen a aquéllas personas que hayan accedido a empleos en entidades

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