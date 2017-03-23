FACUA denuncia a 14 compañías de telecomunicaciones por tener líneas de atención al cliente de pago
Para plantear consultas, incidencias o reclamaciones en determinados servicios, cuando se sufren averías, la suspensión de las líneas o al viajar al extranjero.
FACUA.org
España-23/03/2017
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