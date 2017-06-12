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FACUA denuncia a 15 superficies comerciales por tener líneas 901 y 902 para la atención al consumidor

Utilizan teléfonos de tarificación especial para consultas, reclamaciones y la contratación de determinados servicios, vulnerando la ley. La asociación pide a las autoridades de consumo que impongan sanciones.

FACUA.org
España-12/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a 15 cadenas de medianas y grandes superficies comerciales por incumplir la ley al ofrecer a los usuarios líneas de pago, tanto de tarificación especial (901 y 902) para atender consultas, reclamaciones, compras y contrataciones.

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