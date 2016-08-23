Nuestras accionesAnte la Aecosan

FACUA denuncia a AliExpress por no respetar las garantías legales de venta en España

La plataforma de venta online ofrece un menor respaldo que el que obliga la ley y ni siquiera permite que todo el proceso de atención al cliente sea en español, pese a que cuenta con un almacén en España.

FACUA.org
España-23/08/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la plataforma de venta en internet AliExpress, perteneciente al gigante de comercio electrónico chino Alibaba, por no respetar las garantías legales de venta en España. El portal anuncia desde hace algunos días un Alm

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos