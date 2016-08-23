FACUA denuncia a AliExpress por no respetar las garantías legales de venta en España
La plataforma de venta online ofrece un menor respaldo que el que obliga la ley y ni siquiera permite que todo el proceso de atención al cliente sea en español, pese a que cuenta con un almacén en España.
FACUA.org
España-23/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la plataforma de venta en internet AliExpress, perteneciente al gigante de comercio electrónico chino Alibaba, por no respetar las garantías legales de venta en España. El portal anuncia desde hace algunos días un Alm