FACUA denuncia a Amena por hacer publicidad engañosa de sus procedimientos de facturación
"Si fueras de Amena pagarías sólo por lo que hablas", asegura la empresa en su publicidad televisiva, ocultando que cobra completo el primer minuto aunque las llamadas duren menos.
FACUA.org
España-11/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Amena ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat de Cataluña por hacer publicidad engañosa de sus procedim