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FACUA denuncia a Apple ante la Comisión Europea por la obsolescencia programada en sus iPhone

La asociación también se ha dirigido a la Fiscalía para que investigue si la empresa ha incurrido en delitos de sabotaje informático y contra los consumidores.

FACUA.org
Europa-11/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido una denuncia contra Apple a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por ralentizar sus iPhone de forma deliberada y sin previo aviso con el fin de acelerar su reemplazo.

La asociación consi

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