FACUA denuncia a Auna ante Ciencia y Tecnología por publicidad engañosa en su campaña de telefonía fija y móvil
"Podrás llamar de fijo a móvil y de móvil a fijo por sólo 12 céntimos el minuto", asegura el anuncio televisivo. La frase correcta sería "podrás llamar de tu fijo a tres móviles Amena y de tu móvil a tu fijo...".
FACUA.org
España-23/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado al Grupo Auna ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología por incurrir en publicidad en