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FACUA denuncia a BBVA por anunciar de forma engañosa una promoción de "vuelos gratis" que en realidad no lo son

Advierte que el banco incurre en prácticas similares a las de determinadas compañías aéreas y agencias de viajes.

FACUA.org
España-21/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a BBVA por anunciar de forma engañosa una promoción de «vuelos gratis» que en realidad no lo son, ya que los usuarios que se acojan a ella deberán abonar las tasas.

FACUA advierte que el banco incurre con esta c

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