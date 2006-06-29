FACUA denuncia a Cash Converters por publicidad sexista
Los establecimientos de artículos de segunda mano utilizan el reclamo "Aunque la Selección no tenga la mejor delantera, tú podrás ganar", en alusión al tamaño de los pechos de una aficionada que anima al equipo de fútbol español.
FACUA.org
España-29/06/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a la cadena de establecimientos de artículos de segunda mano Cash Converters por una campaña publicitaria discriminatoria para las mujeres. En el anuncio aparece el reclamo “aunque la Selección no