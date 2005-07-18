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FACUA denuncia a Corporación Dermoestética por utilizar a modelos disfrazadas de enfermeras en la presentación de su salida a bolsa

La Federación advierte que las prácticas atentan contra la dignidad de la mujer y vulneran la Ley General de Publicidad.

FACUA.org
España-18/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Corporación Dermoestética ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por atentar contra la dign

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