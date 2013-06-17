FACUA denuncia a Endesa por anunciar premios de "un año de luz gratis" que se reducen a 700 euros
Tras la reclamación de la asociación, la eléctrica se ha limitado a eliminar el enunciado '100 años de luz gratis', que daba a entender que los ganadores no pagarían la factura eléctrica de por vida.
FACUA.org
España-17/06/2013
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Endesa no indica en las bases de su concurso -ni ha facilitado el dato a FACUA- cuál es el "consumo medio" para "una vivienda de tamaño medio".
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