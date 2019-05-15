FACUA denuncia a Endesa y Naturgy ante la Fiscalía por alterar fraudulentamente el precio de la luz
Pide que investigue si las irregularidades por las que las ha multado la CNMC suponen delitos contra el mercado y los consumidores. La Audiencia Nacional instruye un caso contra Iberdrola por motivos similares.
FACUA.org
España-15/05/2019
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