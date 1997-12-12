FACUA denuncia a Forma y Línea, una red de centros para adelgazar implantada en toda España
La empresa garantiza la pérdida de peso desde la primera sesión, sin esfuerzo, sin hambre, sin pastillas y de forma natural.
FACUA.org
España-12/12/1997
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo y ante la Generalidad de Cataluña, entre otros organismos competentes, a Forma y Lín