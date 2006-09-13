FACUA denuncia a Jazztel, Ya.com y Wanadoo por anunciar de forma engañosa servicios de ADSL de 20 Megas
La Federación advierte que las velocidades reales de navegación para los usuarios son desproporcionadamente inferiores, pudiendo llegar no ya a la mitad, sino a la décima parte de los 20 Megas ofertados.
FACUA.org
España-13/09/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Jazztel, Wanadoo y Ya.com por anunciar de forma engañosa servicios de acceso a Internet de 20 Megas cuya velocidad real para los usuarios es desproporciondamente interior a la ofertada.
«Por 20 euros m