FACUA denuncia a la empresa madrileña Davelicars por vender coches usados con sólo tres meses de garantía
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que el periodo de garantía, en el caso de los productos de segunda mano, en ningún caso puede ser inferior a un año desde la entrega.
FACUA.org
Madrid-26/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Davelicars, dedicada a la venta de vehículos usados, por ofrecer a sus clientes un periodo de garantía de sólo tres meses.
En su denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madri