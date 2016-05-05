FACUA denuncia a la promotora de AC/DC tras suspender la devolución de las entradas
La empresa, que aceptó tramitar las reclamaciones de los usuarios que renunciaban al concierto de Sevilla por el cambio de vocalista, se niega ahora a atenderlas.
FACUA.org
España-05/05/2016
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Live Nation ha cerrado el plazo para tramitar devoluciones pese a que en principio no puso fecha límite. | Imagen: flickr.com/lianza (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción denunciará finalmente ante las autoridades de Consumo a la promotora del concierto de AC/DC en Sevilla, Live Nation, tras constatar que ésta ha dejado de tramitar las devolucione