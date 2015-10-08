Nuestras accionesReclama la apertura de expedientes sancionadores

FACUA denuncia a las filiales de Volkswagen en España ante las 17 autoridades de consumo autonómicas

Más de 25.000 usuarios se han sumado ya a su plataforma nacional de #afectadosVolkswagen.

FACUA.org
España-08/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado denuncias contra las filiales en España del Grupo Volkswagen ante las autoridades de consumo de las comunidades autónomas.

Las denuncias han sido remitidas esta semana a las diecisiete agencias, institutos y direcciones genera

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos