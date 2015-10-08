FACUA denuncia a las filiales de Volkswagen en España ante las 17 autoridades de consumo autonómicas
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FACUA.org
España-08/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado denuncias contra las filiales en España del Grupo Volkswagen ante las autoridades de consumo de las comunidades autónomas.
Las denuncias han sido remitidas esta semana a las diecisiete agencias, institutos y direcciones genera