FACUA denuncia a las tiendas de calzado Koops y Lejan por no reembolsar los gastos de envío originales cuando se ejerce el desistimiento

La asociación ha pedido a la Dirección General de Consumo que abra expedientes sancionadores a ambas empresas por vulnerar los derechos de los consumidores.

España-12/03/2026

FACUA Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a las tiendas online de calzado Koops y Lejan por no devolver el dinero de los gastos de envío cuando se ejerce el desistimiento de una compra.

