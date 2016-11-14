Nuestras accionesAnte la Dirección de Consumo de Castilla y León

FACUA denuncia a los Cines Estrella de Ávila por no permitir la entrada de comida y bebida del exterior

La asociación recuerda que su actividad principal no es la venta de esos productos y que, por tanto, su introducción no supone ningún perjuicio. Aconseja a los usuarios que pongan una reclamación en las salas.

FACUA.org
Castilla y León-14/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a los Cines Estrella, ubicados en Ávila, ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera de las instalaciones.

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