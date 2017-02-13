Nuestras accionesAnima a los usuarios a denunciar casos similares

FACUA denuncia a los cines IMF Finestrat de Alicante por prohibir la comida y bebida del exterior

La asociación insiste en que la actividad de las salas es la exhibición de películas y no la venta de esos productos, por lo que su introducción no supone perjuicio económico para ellas.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-13/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Cines Mediterráneo SL, encargada de la explotación de las salas IMF Finestrat, ante el Servicio Territorial de Comercio y Consumo de Alicante por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera

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