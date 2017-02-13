FACUA denuncia a los cines IMF Finestrat de Alicante por prohibir la comida y bebida del exterior
La asociación insiste en que la actividad de las salas es la exhibición de películas y no la venta de esos productos, por lo que su introducción no supone perjuicio económico para ellas.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-13/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Cartel colocado en los cines IMF Finestrat con la advertencia de la prohibición. | Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Cines Mediterráneo SL, encargada de la explotación de las salas IMF Finestrat, ante el Servicio Territorial de Comercio y Consumo de Alicante por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera