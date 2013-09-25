FACUA denuncia a Movistar, Orange, Jazztel, Ono y Phone House por 'multar' amagos de portabilidades
La asociación pide sanciones proporcionales a las dimensiones de este fraude. Las autoridades de consumo reconocen la ilegalidad de las prácticas pero no actúan para erradicarlas.
FACUA.org
España-25/09/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar, Orange, Jazztel, Ono y Phone House por cobrar penalizaciones abusivas cuando los usuarios cancelan solicitudes de portabilidad. Se trata de un cobro excesivo que muestra la relación de falta de reciprocidad e inferioridad que tiene el usuario