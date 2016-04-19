FACUA denuncia a Movistar por subir unilateralmente la tarifa de datos móviles sin respetar los contratos
La operadora cobrará hasta 15 euros adicionales por navegar una vez consumidos los megas firmados. La asociación critica que las telefónicas encarezcan repetidamente los precios pese a las condiciones pactadas.
FACUA.org
España-19/04/2016
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Movistar ha anunciado que cobrará por cada mega de más que se consuma al navegar. | Imagen: Lydia López.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra Movistar tras el anuncio de ésta de que, a partir del 18 de mayo, cobrará a sus clientes por los datos que consuman una vez superada la franquicia contratada.
Hasta la fecha, ello no suponía ninguna