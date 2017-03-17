FACUA denuncia a ocho compañías energéticas por saltarse la ley con líneas de atención al cliente de pago
Reclama a la CNMC y las autoridades de consumo que apliquen sanciones ante la vulneración de la legislación, que obliga a facilitar teléfonos gratuitos.
FACUA.org
España-17/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a ocho compañías energéticas por saltarse la legislación al gestionar sus servicios de atención al cliente con líneas 902 o con numeraciones geográficas que implican un coste para los usuarios. Tres